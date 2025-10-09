پخش زنده
امروز: -
کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان با ساخت قایقهای کاغذی، همدلی و حمایت خود را از کودکان غزه به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این برنامه نمادین، هر کودک با دستان کوچک خود قایقی از کاغذ ساخت و روی آن، جملهای از صلح، دوستی و آرزوی آرامش برای کودکان فلسطینی نوشت.
مربیان کانون، هدف از اجرای این برنامه را آموزش مفاهیم صلح، دوستی و انساندوستی به زبان کودکانه بیان کردند و گفتند: کودکان امروز باید بدانند مهربانی و همدلی، مرز نمیشناسد؛ حتی اگر فاصلهها زیاد باشد، قلبها میتوانند کنار هم باشند.
این برنامه در قالب فعالیت فرهنگی و هنری «طرح صمود» یا قایق نجات، برگزار شد.