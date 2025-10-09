وزیر ورزش و‌جوانان برای شرکت در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا وارد آذربایجان غربی شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دنیا مالی با استقبال استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و‌جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش استان از طریق فرودگاه بین المللی شهید باکری وارد ارومیه شد

شرکت در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی اسیا که به میزبانی ارومیه برگزار میشود مهمترین هدف سفر وزیر ورزش و‌جوانان به آذربایجان غربی است

بازدید از روند بازسازی استادیوم ۱۵ هزار نفری ارومیه حضور در اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان و آقایان درسد شهر چایی ارومیه و سد مهاباد و دیدار با استاندار آذربایجان غربی از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در سفر دو روزه به استان است .