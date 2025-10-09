سرپرست و ۶ نفر از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی به همراه ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق‌کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، برخورد با مانع‌تراشی‌ها در مسیر تولید و مبارزه قاطع با هرگونه تخلف و فساد در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اخبار و اطلاعات واصله به سازمان بازرسی کل کشور پیرامون عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و ابراز نارضایتی در این زمینه، موضوع در دستور کار بازرسی کل این استان قرار گرفت.

تحقیقات گسترده و شبانه‌روزی بازرسان سازمان بازرسی در ۷ ماه گذشته منجر به کشف فساد و تخلف در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و برخی از دستگاه‌های مرتبط با امر تولید شد.

از جمله تخلفات صورت‌گرفته در این رابطه رشاء‌وارتشاء، پولشویی، اعمال‌نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از حساب‌های واسطه‌ای و پوششی بوده است که در پی ورود بازرسی کل استان مرکزی و با هماهنگی رئیس‌کل دادگستری و دادستان و تیم حفاظت‌واطلاعات دادگستری، روز گذشته سرپرست و ۶ نفر از کارکنان شرکت به همراه ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق‌کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند.

تاکنون مجموعا ۱۲ نفر از متهمان بازداشت هستند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و سایر متهمان نیز با هماهنگی مقام قضایی احضار و یا جلب خواهند شد.

سازمان بازرسی کل کشور ضمن حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری مشروع و پشتیبانی از تولید، با راه‌اندازی بخشی اختصاصی در درگاه ۱۳۶.ir به درخواست‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صورت فوق‌العاده رسیدگی و با هرگونه مانع‌تراشی در مسیر تولید برخورد قاطع خواهد داشت و این اقدامات در سال گذشته منجر به احیاء و راه اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد شده است.