۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی بود که عملیات طوفان الاقصی با هدف ضربه زدن به رژیم صهیونیستی آغاز شد. اما همین عملیات پیش دستانه نه تنها قدرت محور مقاومت را نشان داد؛ بلکه باعث شد تا امروز کشور‌های مختلف حامی فلسطینی‌ها باشند و جنایت‌های رژیم صهونیستی را محکوم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل

