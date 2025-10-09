به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مرکز آموزش و پرورش برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش گفت: نمایندگان قضات استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد، مرکزی و قم، مدیران دادرسی مالیاتی، نمایندگان بند ۱ هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و جمعی از قضات بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم درهمایشی دو روزه باحضور استادان به نام و کارآمد با روش‌های تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آشنا می‌شوند.

علیرضا زمانی افزود: باتوجه به اینکه تاکید رئیس سازمان مبنی برآموزش قضات بند ۲ در جلسات دادرسی است در این همایش دو روزه نمایندگان قضات بند دو برای اشرافیت به قوانین مالیاتی وتسهیل در رسیدگی به پرونده‌های امورمالیاتی به منظور رفاه حال مودیان از آموزش‌های لازم برخوردار می‌شوند.

هاشمی مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان هم در این همایش گفت: یکی از رسالت‌های دادرسی برقراری عدالت مالیاتی است که باتوانمندسازی اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر است.

همایش تخصصی مالیاتی ویژه قضات بند ٢ ماده ٢٤٤ با هدف ارتقاء دادرسی مالیاتی و با حضور قضات و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی منطقه ۶ شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، مرکزی و قم با هدف ارتقای دانش تخصصی قضات و کارشناسان مالیاتی، تقویت هماهنگی بین نهاد‌های اجرایی و قضایی و بهبود فرآیند‌های دادرسی مالیاتی در اصفهان تا فردا ادامه دارد.