نگاه دولت چهاردهم به صنعت چاپ، فرهنگی و صنعتی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بیست و پنجمین جشنواره ملی چاپ و یازدهمین همایش چاپ اصفهان گفت: اصفهان با داشتن ۶۶۹ واحد دارای مجوز چاپ، یکی از قطب‌های مهم چاپ و بسته‌بندی کشور است و در دولت چهاردهم نگاه به این حوزه همزمان فرهنگی و صنعتی خواهد بود.

عباس زارع افزود: اصفهان با ۶۶۹ واحد دارای مجوز در حوزه چاپ، یکی از استان‌های فعال و پیشرو در کشور به شمار می‌رود و به‌عنوان خاستگاه چاپ در خاورمیانه شناخته می‌شود.

وی گفت: نخستین استقرار ماشین چاپ کشور در اصفهان اتفاق افتاده و همین پیشینه غنی سبب شده است این استان ظرفیت بالایی برای توسعه در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در صنعت بسته‌بندی داشته باشد.

زارع گفت: در سال‌های اخیر نیز شاهد فعالیت واحد‌های توانمند و نوآور در این بخش بوده‌ایم و امیدواریم در آینده نزدیک اصفهان به یکی از قطب‌های صنعتی کشور در حوزه چاپ و بسته‌بندی تبدیل شود.

وی با اشاره به تأثیر برگزاری رویداد‌های تخصصی چاپ گفت: برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های ملی مانند جشنواره چاپ، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه این صنعت به شمار می‌آید و می‌تواند به هم افزایی، تبادل تجربه و معرفی ظرفیت‌های جدید منجر شود.

مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: یکی از چالش‌های سال‌های گذشته، نگاه محدود فرهنگی به حوزه چاپ بود و کمتر به وجه صنعتی آن توجه می‌شد، اما در دولت چهاردهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاهی توأمان فرهنگی و صنعتی به هنر ـ صنعت چاپ دارد و مطمئن هستیم با این رویکرد، این حوزه هر روز پیشرفته‌تر و به‌روزتر خواهد شد.