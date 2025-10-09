وزیر آموزش و پرورش: راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد، زیرساختی تحول‌ساز برای خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، وزیر آموزش و پرورش در بازدید از قطعه ۱۸ راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد بر ضرورت تسریع در روند اجرای این پروژه ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد، زیرساختی تحول‌ساز برای خراسان جنوبی است.

علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در جریان سفر به خراسان جنوبی و به نمایندگی از دولت از قطعه ۱۸ پروژه راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد بازدید و بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح بزرگ ملی تأکید کرد.

به گفته وی پروژه راه آهن چابهار- بیرجند- مشهد، نقش بسزایی در توسعه بخش‌های مختلف خراسان جنوبی خواهد داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت کارگاه‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه احداث تونل‌ها در مسیر بیرجند- قاین- یونسی افزود: اقدامات خوبی در این بخش انجام شده، اما برای تسریع در روند اجرای پروژه، نیازمند پیگیری‌ها و حمایت‌های بیشتری هستیم.

کاظمی گفت: مقرر شد موضوع از طریق رئیس جمهور و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود تا بتوان از همه ظرفیت‌ها برای سرعت‌بخشی به این طرح استفاده کرد.

وی راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد را از زیرساخت‌های اساسی توسعه استان دانست و افزود: با اراده جدی مجموعه استان و حمایت دولت، شاهد تحول چشمگیری در این حوزه باشیم.

گفتنی است اعتبار مصوب برای اجرای قطعه ۱۸ این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر در حدفاصل بیرجند تا قاین، یک همت است.