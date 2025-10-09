پخش زنده
برنامههای «طهرانشاط»، به مناسبت هفته ملی کودک و «کوه گشت»، با ماجراجویی و گفتوگوهای جذاب، از شبکههای تهران و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» در ویژهبرنامهای به مناسبت هفته ملی کودک، میزبان چهرههای شناختهشده و پیشکسوت حوزه کودک خواهد بود.
این برنامه جمعه ۱۸ مهر با موضوع «کودکی و خاطرهبازی»، پخش می شود. در این برنامه که به مرور خاطرات برنامههای گروه کودک در سه دهه فعالیت شبکه تهران میپردازد، چهرههای شناختهشدهای همچون «زیبا بنیانیان» و «مهیار مجیب»، «فاطمه شیرازی» (تهیهکننده حوزه کودک)، «مرتضی سرمدی» (خواننده) و عروسک محبوب لاکی حضور خواهند داشت.
«طهرانشاط»، به تهیهکنندگی میلاد حقپرست و اجرای سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور خشایار راد و مرضیه صدرایی و بخش های متنوع دیگر است.
برنامه «طهرانشاط»، کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعهها، ساعت ۱۰:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش میشود.
برنامه «کوهگشت»، امروز با بخشهای متنوع و جذاب، از شبکه ورزش پخش میشود.
در این قسمت، مخاطبان با بخشهای «با مردم» در کوهستان، همراهی با پیرمرد هیمالیانورد و تجربههای هیجانانگیز در اشترانکوه، ماجراجویی بر فراز آسمانخراش و گفتوگو با ابراهیم فتاحی، دوندهی کوهستان، همراه خواهند شد.
همچنین بخشهای «سرطان حریف نیست!»، کولهگردی، «بیا بریم کوه» و همنورد این هفته با حضور حمید محمدی، مجری ورزشی، از دیگر جذابیتهای این برنامه است.
«کوهگشت»، به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی پنج شنبهها ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ورزش پخش میشود. بازپخش این برنامه جمعهها و دوشنبهها ساعت ۹ است.