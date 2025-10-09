پخش زنده
با حکم سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهرام کلهرنیا برای دومین دوره متوالی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از این حکم آمده است: «جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با شکوهترین رویداد هنری در عرصه هنرهای تجسمی ایران اسلامی است و ثمرهای بیبدیل از شایستگیها و دستاوردهای پیشکسوتان، اساتید ارجمند و شور و شوق خلاقانه هنرمندان جوان این عرصه شمرده میشود.
به همین منظور با عنایت به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب میشوید.
انتظار است با همکاری صنوف انجمنهای تخصصی تجسمی، همدلی هنرمندان، پیشکسوتان و صاحبنظران و نیز با برنامهریزی جامع و اصولی جنابعالی، شورای سیاستگذاری و دبیران محترم، جشنواره هجدهم با کیفیت بهتر و متناسب با انتظار مردم به ویژه جامعه هنری، برگزار شود.»
بهرام کلهرنیا از اساتید شناخته شده هنرهای تجسمی کشور و دارای مدرک کارشناسی طراحی و پیکر تراشی و کارشناسی ارشد گرافیک و تصویرسازی است که در کارنامه هنری اش عضویت در هیئت مدیرههای دورههای مختلف انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مشاوره و همکاری با سازمان یونیسف و یونسکو، حضور در هیات داوران جشنوارههای مختلف ملی و عضویت در شورای سیاستگذاری بینالهای ملی و بینالمللی و جشنوارههای متعدد مانند بینال بینالمللی طراحی گرافیک تهران، جشنوارههای تجسمی فجر، جشنوارههای شمسه وجشنوارههای ملی هنرهای تجسمی جوانان به چشم میخورد.