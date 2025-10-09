در مراسم ملی ایران همدل که با حضور در حسینیه امام خمینی برگزار شد، گروه سرود نوجوان ابن‌الرضا استان قزوین با اجرای خود، جلوه‌ای از نشاط، ایمان و همدلی نوجوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، اعضای این گروه که از نوجوانان دختر و پسر مستعد تشکیل شده‌اند، با اجرای دقیق و پرانرژی خود مورد توجه حاضران قرار گرفتند و تحسین بینندگان را برانگیختند.

سرود ایران همدل با محتوایی امیدبخش و مردمی، بازتابی از روحیه تعاون، ایمان و همدلی ملت ایران بود.

حضور گروه ابن‌الرضا استان قزوین در بیت رهبری، نقطه عطفی در فعالیت‌های فرهنگی این نوجوانان به شمار می‌رود و نشان از رشد و بالندگی هنر سرود در میان نسل آینده کشور دارد.

گروه سرود ابن‌الرضا استان قزوین در سال‌های اخیر با اجرای آثار متنوع و ارزشی، جایگاه ویژه‌ای در میان گروه‌های سرود نوجوان کشور پیدا کرده و حضور موفق آنان در حسینیه امام خمینی (ره)، برگ زرینی در کارنامه فرهنگی این گروه محسوب می‌شود.