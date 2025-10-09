درخشش گروه سرود ابنالرضا استان قزوین در مراسم ایران همدل بیت رهبری
در مراسم ملی ایران همدل که با حضور در حسینیه امام خمینی برگزار شد، گروه سرود نوجوان ابنالرضا استان قزوین با اجرای خود، جلوهای از نشاط، ایمان و همدلی نوجوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اعضای این گروه که از نوجوانان دختر و پسر مستعد تشکیل شدهاند، با اجرای دقیق و پرانرژی خود مورد توجه حاضران قرار گرفتند و تحسین بینندگان را برانگیختند.
سرود ایران همدل با محتوایی امیدبخش و مردمی، بازتابی از روحیه تعاون، ایمان و همدلی ملت ایران بود.
حضور گروه ابنالرضا استان قزوین در بیت رهبری، نقطه عطفی در فعالیتهای فرهنگی این نوجوانان به شمار میرود و نشان از رشد و بالندگی هنر سرود در میان نسل آینده کشور دارد.
گروه سرود ابنالرضا استان قزوین در سالهای اخیر با اجرای آثار متنوع و ارزشی، جایگاه ویژهای در میان گروههای سرود نوجوان کشور پیدا کرده و حضور موفق آنان در حسینیه امام خمینی (ره)، برگ زرینی در کارنامه فرهنگی این گروه محسوب میشود.