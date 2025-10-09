پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را نشان از بلاهت و حماقت سیاسی صادرکنندگان بیانیه دانست و گفت: ایران بر سر تمامیت ارضی خود تعارف ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین، عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج درباره جزایر سهگانه نوشت:
بیانیه شورای همکاری خلیجفارس و مداخله غرضوزرانه برخی کشورهای اروپایی، باز تشت رسوایی مدعیان احترام به حقوق کشورها را از بام به زمین انداخت.
این سطح از ادعاهای بیاساس و کینهتوزانه نشان از بلاهت و حماقت سیاسی این کشورها و صادرکنندگان بیانیه دارد. ایران بر سر تمامیت ارضی خود تعارف ندارد.