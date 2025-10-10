پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: همدان میزبان مسابقات بینالمللی دو و میدانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، احسان حدادی، در نشست مشترک با اعضای هیأت دو و میدانی استان همدان اعلام کرد: این استان بهزودی میزبان مسابقات «جایزه بزرگ بینالمللی» با رتبه جهانی C خواهد بود.
او با قدردانی از فعالیتهای زیرساختی و استعدادیابی در همدان، این استان را یکی از قطبهای مهم دو و میدانی کشور دانست و گفت: مکاتبات لازم برای ثبت این رویداد در تقویم جهانی در حال انجام است و بهزودی از ورزشگاه شهید مفتح برای تجهیز و آمادهسازی بازدید میشود.
رئیس فدراسیون دوومیدانی از اعزام مربیان تراز اول جهانی برای ارزیابی استعدادهای همدان و تحویل تجهیزات تخصصی به استانها خبر داد.
مسعود بنوان، رئیس هیئت دو و میدانی استان همدان هم با اشاره به ظرفیت بالای ورزشکاران این استان، از آمادگی کامل برای میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی خبر داد و گفت: مراحل ساخت سالن تخصصی وزنه و رختکن ورزشکاران بهزودی آغاز میشود.
سیداصغر ذوقی احسن، دبیر هیئت دو و میدانی استان، هم با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها در مناطق مستعد، گفت: بازدید رئیس فدراسیون و مربیان ملی علاوه بر مراکز استانها، از شهرستانها و روستاهای دارای استعداد بالقوه در دو و میدانی هم انجام شود؛ که این پیشنهاد با استقبال رئیس فدراسیون مواجه شد.
در این دیدار صمیمی که در دفتر رئیس فدراسیون دو و میدانی انجام شد، علاوه بر اعضاء هیئت دو و میدانی استان همدان، علی کفاشیان عضو هیئت اجرایی فدراسیون و عیدی علیجانی نایب رئیس سابق کنفدراسیون دو و میدانی آسیا هم حضور داشتند.