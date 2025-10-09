پخش زنده
فعال و راوی شاخص دفاع مقدس، خود باوری نسل جوان و تقویت نقش آفرینی بانوان در مسائل فرهنگی را راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی جامعه دانست .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاج حسین یکتا امروز در گرگان در دیدارهایی با جوانان و بانوان گلستانی تاکید کرد: آینده برای جوانان است و این طیف برای تقویت اثرگذاری خود در جامعه، نباید منتظر دیگران بمانند.
یکتا افزود: جوانان نباید اسیر محدودیتهای جاری جامعه گردند و برای رسیدن به اهداف خود با رویکرد جهادی تلاش نمایند.
این فعال فرهنگی گفت: یکی از شاه کلیدهای توفیق در کارهای فرهنگی، کار گروهی و جمعی است و در گذشته بسیاری از توفیقات بزرگ، با ساماندهی نیروها در محیط مساجد انجام شده است.
حاج حسین یکتا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در جهان امروز به همان اندازهای که کار فرهنگی سختتر و پیچیدهتر شده است، اجر و ثواب آن هم بیشتر شده است.
وی افزود: نقش و جایگاه بانوان در حرکتهای اجتماعی، اساسی و خطیر است و به گواه تاریخ، زنان منشاء بسیاری از تحولات مهم اجتماعی هستند و بدون همراهی این قشر هیچ جریان سازی موفقی رخ نخواهد داد.
یکتا تصریح کرد: دشمن در تلاش است که زنان جامعه ما را از نقش آفرینیهای اصیل خود دور نماید، اما درک جایگاه واقعی بانوان در مکتب الهی و دینی، زنان جامعه را به سمت قلههای تعالی و پیشرفت سوق خواهد داد.