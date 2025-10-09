جغد ماهی خوار کمیاب در تور ماهیگیری رودخانه مارون کهگیلویه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جغد ماهیخوار کمیاب در زیستگاه طبیعی خود در رودخانه مارون شهرستان کهگیلویه، بهطور اتفاقی در تور ماهیگیری گرفتار شد. این گونه جانوری ارزشمند که در منطقه مارون مشاهده شده بود، با واکنش مسئولانه و دغدغهمند چند جوان منطقه از بند تور آزاد شد و به طبیعت بازگشت. جوانان حاضر، ضمن ثبت تصویری از این پرنده کمیاب، آن را برای اطلاعرسانی به انجمن دنا نیر ارسال کردند. انجمن دنا نیر در ادامه هشدار داد که در چنین مواردی، ایجاد استرس و بالزدنهای شدید پرنده میتواند منجر به آسیبدیدگی جدی شود. همچنین تأکید شد که در مناطقی که این گونه کمیاب به شکار ماهی میپردازد، از ماهیگیری با تور خودداری شود و تورهای خراب یا رهاشده در منطقه جمعآوری شوند تا از تهدید زیستگاههای طبیعی جلوگیری شود.