همزمان با هفته ملی کودک، کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری در خیابان کودک شهرکرد نقاشی‌های دیواری با موضوع مقاومت خلق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این برنامه که با هدف آشنایی بچه‌ها با تاریخ مبارزات مردم استان و پیام امید به ظهور امام زمان (عج) برگزار شد و با حضور کودکان شهرستان‌های شهرکرد و فرخ‌شهر ادامه‌دار خواهد بود. همچنین پویشی برای همبستگی با کودکان مظلوم غزه در کنار این رویداد آغاز شده است.

روح الله واحد مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: همزمان با فرارسیدن هفته ملی کودک، ویژه‌برنامه دیوارنگاری با موضوع «از مقاومت تا ظهور» در محل خیابان کودک شهرکرد برگزار شد. در این برنامه کودکان و نوجوانان با حضور فعال، نقاشی‌های دیواری را با هدف آموزش و آشنایی با حوزه مقاومت خلق کردند.

وی با اشاره به اهمیت این برنامه گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این برنامه، آموزش و تقویت آگاهی کودکان نسبت به تاریخ مقاومت مردم استان است. این نقاشی‌های دیواری با سیر داستانی از مبارزات مردم استان پیش از انقلاب، مقابله با استبداد، دوران دفاع مقدس، پیشرفت‌های علمی کشور، جنگ ۱۲ روزه و نهایتاً امید به ظهور امام زمان (عج) همراه است.