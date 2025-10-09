به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هشتمین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر ساوالان با حضور معاون امورهنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل، پیشکسوتان، هنرمندان و گروه‌های نمایشی با برگزاری آئینی در مجتمع فرهنگی و هنری مشگین شهر، کار خود را آغاز کرد.

در این مراسم ، شرکت کنندگان با اهدای احترام به شهدای هنرمند، یاد و خاطره هنرمندان سفر کرده را گرامی داشتند.

سعید نوریان در این مراسم با اعلام اینکه جشنواره تئاتر ساوالان پس از احیای دوباره خود در سال ۱۴۰۱، انگیزه مضاعفی را در بین هنرمندان تئاتر شهرستان مشگین شهر برای تولید آثار نمایشی فراهم کرده است، با اشاره به پیشینه تئاتر مشگین شهر، این جشنواره را گامی مثبت در رونق دوباره تئاتر این شهرستان عنوان کرد.

او با قدردانی از اهتمام ویژه مدیران استانی، شهرستانی و هنرمندان تئاتر و گروه‌های نمایشی برای برگزاری این جشنواره، از اجرای ۷ نمایش در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی خبر داد. سعید نوریان با اعلام اینکه هدف اصلی این رویداد تئاتری، تربیت و پرورش استعداد‌های هنری هنرمندان منطقه است، برگزاری جلسات آموزشی و نقد و بررسی آثار اجرا شده را از برنامه‌های جنبی این جشنواره اعلام کرد.

در آغاز به کار هشتمین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر ساوالان، نمایشگاه تئاتر مشگین شهر افتتاح و نمایش «یالقیز قاریشقا» به نویسندگی و کارگردانی پیمان محجوب در بخش ویژه به اجرا درآمد.

نمایش‌های «روایتی دیگر» نوشته سعید فرحدوست و کار مریم ایمانی از نیر، «نوستالژی» نوشته شهروز شریفان و کار مریم اسنیلایی از مشگین شهر، «یالقوز قاریشقا» نوشته و کار پیمان محجوب از مشگین شهر، «قهرمان» نوشته و کار مهدی توحیدی از مشگین شهر، «قارا رژ» نوشته رسول ایران نژاد و کار فردین پاکیزه از مشگین شهر، «اونودولانلار» نوشته فرید معتمدی و کار علی داودی از مشگین شهر و «کفش گلی» نوشته محمد افشاری و کار قاسم امید محمدلو» از مشگین شهر، آثاری هستند که در این دوره از جشنواره تئاتر ساوالان در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی اجرا می‌شوند.