اعلام توافق آتشبس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس با میانجیگری چند کشور منطقهای، بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای پاکستان داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ همزمان با امضای مرحله اول آتش بس در غزه توسط حماس، رهبران مذهبی و کارشناسان تا روزنامهنگاران و تحلیلگران پاکستانی ضمن استقبال از توقف خونریزی در غزه، نسبت به پایبندی رژیم صهیونیستی و صداقت آمریکا در اجرای توافق ابراز تردید کردهاند.
دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان، بیانیه رسمی جنبش حماس را منتشر کرد که در آن بر پایان جنگ، خروج کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه، ورود کمکهای انسانی و تبادل اسرا تأکید شده است.
در این بیانیه حماس اعلام کرده است، این توافق نتیجه مذاکرات مسئولانه میان گروههای مقاومت برای پایان دادن به نسلکشی و رنج مردم فلسطین است.
ابو مریم تاکید کرد: مردم فلسطین با ایستادگی و فداکاریهای خود، طرحهای اشغال و کوچ اجباری اسرائیل را ناکام گذاشتند و تا تحقق آزادی و حق تعیین سرنوشت از حقوق ملی خود دست نخواهند کشید.
«سراجالحق» سیاستمدار برجسته و رهبر پیشین حزب جماعت اسلامی پاکستان، گفت: توافق اخیر حماس بیانیهٔ پیروزی مقاومت، صبر و قربانی است و نشان میدهد که اراده ملت فلسطین بر فشار نظامی غلبه کرده است.
«نسیم زهرا» روزنامهنگار برجسته پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: این توافق اگرچه گام نخست در مسیر صلح است، اما آیندهٔ آن به عملکرد ایالات متحده بستگی دارد.
وی تاکید کرد: اکنون توپ در زمین واشنگتن است. آیا ترامپ واقعاً میتواند نتانیاهو و ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را مهار کند تا فلسطینیان به حقوق خود در سرزمین، حیات و حاکمیت دست یابند؟
حامد میر: ترامپ بهدنبال صلح نیست، بهدنبال نوبل است
تحلیلگر ارشد سیاسی و روزنامهنگار معروف پاکستان در واکنش به تحولات مذکور گفت: افکار عمومی در پاکستان بیشتر با دیدگاه های منتقدان طرح صلح همسو است تا با موضع رسمی دولت.
حامد میر افزود: اگر در یک همهپرسی از مردم پرسیده شود که از طرح ترامپ حمایت میکنند یا از موضع مشتاق احمد خان (سیاستمدار پاکستانی بازداشت شده در ناوگان صمود) اکثریت جانب منتقدان آمریکا را خواهند گرفت. ترامپ صلح نمیخواهد ... او جایزهٔ نوبل صلح میخواهد.
روزنامهنگار پاکستانی گفت: اسرائیل قابل اعتماد نیست.
«میر محمد هلی خان» با بدبینی به آینده توافق نگریست و گفت: همان لحظهای که حماس اسیران اسرائیلی را آزاد کند، اسرائیل بهانهای برای حمله یا نقض توافق پیدا خواهد کرد. این رژیم هرگز به تعهدات خود پایبند نیست.
وی هشدار داد که تجربه دهها سال اشغال و حملات نظامی نشان داده است که اعتماد به صهیونیستها سادهانگاری است.
هرمیت سینگ: مردم غزه پیروز واقعیاند
«هرمیت سینگ» خبرنگار و فعال مدنی پاکستانی با بازنشر بیانیهٔ حماس گفت: توافق جدید شامل خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمکهای انسانی و تبادل زندانیان است.
وی تأکید کرد، «فداکاری مردم غزه بیثمر نخواهد ماند» چراکه مسیر مقاومت تا آزادی کامل ادامه خواهد یافت.
ملیحه لودهی: طرح صلح، با چالش های زیادی روبهروست
«ملیحه لودهی» سفیر سابق پاکستان در سازمان ملل، در تحلیلی نوشت: بخش حساس طرح ترامپ مربوط به سازوکار حکمرانی موقت در غزه است.
به گفته وی، کمیتهای از کارشناسان فلسطینی و بینالمللی قرار است مسئولیت ادارهٔ امور را برعهده گیرد که تحت نظارت «نهاد انتقالی بینالمللی» فعالیت خواهد کرد.
ملیحه لودهی این سازوکار را چالش برانگیز و پرمخاطره دانست و هشدار داد: چنین ترتیباتی میتواند استقلال فلسطینیان را تضعیف کند.