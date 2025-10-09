معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از تهیه پنج مدل تامین مالی جدید برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان طی امسال خبر داد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور :

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین افشین در جلسه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با دانشگاهیان، مدیران کل و صاحبان صنایع آذربایجان شرقی در تالار لعل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز از تهیه پنج مدل تامین مالی جدید برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان طی امسال خبر داد و گفت:در همین راستا اوراق توسعه فناوری به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین با صندوق توسعه ملی قراردادی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال صرفاً برای حمایت از شرکت‌های فناور بسته شده است.

افشین متوسط مدت زمان ارزیابی طرح‌های پژوهشی در این معاونت را ۳۸ روز اعلام کرد و گفت: ۹۰ درصد طرح‌های وارده به این معاونت تایید شده و ۱۰ درصد رد شده به دلیل ناقص بودن مدارک و عدم پاسخ از سوی متقاضی بوده است.

وی در مورد تولیدات ساخت برای بار اول اظهار کرد: کمیته‌ای تحت همین عنوان در معاونت فعالیت می‌کند که این تولیدات را بدون مناقصه به شرکت‌های متقاضی واگذار می‌کند و هیچ نهاد نظارتی نیز ایرادی بر آن ندارد.

وی گفت: در همین راستا از سال ۱۳۹۸ تا سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد بسته شده بود، در حالی که از انتهای سال قبل تا اردیبهشت ماه امسال ۲۰۰ میلیون دلار در این زمینه قرار داد بسته‌ایم.

افشین حداکثر زمان بررسی طرح‌های وارده به این کمیته را نیز ۴۰ روز اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها با امضای من به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.

پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم نیز در این جلسه با بیان اینکه برنامه اصلی وزارت علوم همان برنامه توسعه هفتم است گفت: وزارت یکی از دستگاه‌های اجرایی است که برنامه خود را برای تحقق این برنامه تدوین کرده است.

صالحی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌ها و قوانینی که می‌تواند وزارت ما را در تحقق برنامه هفتم توسعه کمک کند، همین قانون جهش تولید است.

وی با اشاره به بند‌های ۱۱ و ۱۳ این قانون افزود: هر شرکت دولتی و خصوصی که مالیات پرداخت می‌کند، اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها امضا کند هزینه‌های پرداخت شده از محل مالیات‌های پرداخت آن شرکت کم خواهد شد.

صالحی بیان کرد: طبق بند‌های این قانون شرکت‌ها کاری با امور مالیاتی ندارند و فقط در اظهارنامه‌های مالی اعتبار هزینه شده برای قرارداد‌های تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان را عنوان می‌کنند.

وی افزود: فرصت خوبی فراهم شده و همه شرکت‌هایی که مالیات می‌پردازند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.