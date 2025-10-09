حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اهمیت توجه به معیشت فرهنگیان گفت: بودجه وزارت آموزش و پرورش ۵۰ همت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که به دهلران سفر کرده است؛ در جمع فرهنگیان این شهرستان با اشاره به اجرای ناقص رتبه‌بندی معلم‌ها اظهار کرد: تأخیر ۱۴ ماهه در خصوص اجرایی شدن این موضوع، باعث گلایه مندی فرهنگیان شده است.

وی با بیان این که باید روند اداری رتبه بندی، تصحیح شود، افزود: گرفتن نامه از کمیته امداد برای افزایش امتیازات و معلمان را درگیر بروکراسی‌های اداری کردن درست نیست و راهکار حل این مسئله، اصلاح بحث مالی این موضوع است.

حاجی‌بابایی در ادامه با مهم برشمردن شأن و جایگاه معلم در جامعه، تأکید کرد: معلمان را باید قله‌نشین کرد و منزلت آنان را ارتقاء بخشید تا این قشر انسان ساز و تاثیرگذار بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.