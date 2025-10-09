معاون اول رئیس جمهور با بیان این که راهبرد دولت چهاردهم استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است، گفت: ما می‌خواهیم اجرای برنامه‌های پیشرفت کشور را با اتکا به توان و قابلیت بخش خصوصی انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمدرضا عارف روز پنج‌شنبه در مراسم روز جهانی پست اظهار کرد: ما می‌خواهیم اجرای برنامه های پیشرفت کشور را با تکیه بر قابلیت بخش خصوصی انجام دهیم و این رویکرد، سلیقه دولت نیست، بلکه در متن و بطن انقلاب است.

وی افزود: شما سهم بخش خصوصی یعنی مردم را در همه صحنه‌های انقلاب نگاه کنید، نقش کلیدی و محوری و اساسی در هر پیروزی را مردم کشورمان دارند.

عارف با اشاره به اینکه مردم هشت سال جنگ و جبهه را اداره و هزینه جنگ را پرداخت کردند؛ تصریح کرد: در همین جنگ ظالمانه و خشن غیر انسانی تحمیل شده ۱۲ روز، به خیال خام و بد خودشان فکر کردند که پرونده نظام را می بندند و سه تا چهار روز کار تمام می شود.

به گفته وی، روز اول چهره‌های برجسته بخش دفاعی و دانشی را شهید کردند که البته در همان مرحله نیز دستاوردی نداشتند و ظرف هفت تا هشت ساعت، چهره هایی در همان سطح و جدید، جایگزین شهدا شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مرحله دوم اتکایشان به مردم بود که شنبه مردم به صحنه می آیند و کار را تمام می‌کنند، صد درصد مخالف تحلیلی که داشتند، مردم به صحنه آمدند و کار را تمام کردند.

عارف تاکید کرد: وقتی عملکرد مردم را در آن ۱۲ روز می‌بینیم، برای خدمتگزاری به این مردم افتخار می‌کنیم.

جنگ ۱۲ روزه انسجام و همبستگی ما را بیشتر کرد؛ ما جنگ طلب نیستیم

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: در یکی از کشورها دیداری با دبیرکل سازمان ملل داشتیم که گفت با این جنگ ۱۲ روزه پرونده از بین رفتن نظام و حکومت ایران بسته شد.

وی اظهار کرد: دشمنان از ابتدای انقلاب دنبال نابودی نظام ما بودند ولی هر حرکتی که انجام دادند نه تنها موفق نشدند بلکه استحکام نظام و همبستگی ما بیشتر شد.

عارف تصریح کرد: امروز ما وضعیتمان به مراتب از چهار ماه پیش یعنی قبل از دفاع ۱۲ روزه قوی‌تر و منسجم‌تر است ما نگران رودررویی نیستیم ولی نمی‌خواهیم رو در رو شویم زیرا ما نیاز به آرامش داریم مردم ما نیاز به آرامش دارند ، مردم ما همه مشکلات و مسائل و تحریم‌های ظالمانه و خشنی که امریکا را تحمل می کنند.

وی گفت: این جنگ ۱۲ روزه یک همبستگی و سرمایه اجتماعی برای ما محسوب می شود ما جنگ طلب نیستیم و هیچ وقت جنگ را شروع نکردیم ولی امروز دشمن فهمیده که اگر حمله کند برای آتش بس باید التماس کند و پیغام بفرستد.

به گفته وی، تحمل این تحریم ها تولید موشک هایی بود که ما در جنگ ۱۲ روزه با آن جواب جانانه به رژیم صهیونیستی دادیم.

دانشمند با کار علمی تو دهنی محکمی به دشمن می‌زند

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: اگر یک جوان، نوجوان، زن و مرد را از دست بدهیم و شهید شود برای ما بسیار سنگین است، اما خون این عزیزان ضایع نمی‌شود پاسخ خون آنها را جوانان دانشمند و پرتلاش ما با کار علمی و راهبردی که داریم، می دهند و تو دهنی محکمی به دشمن می زنند.

وی گفت: راهبرد ما سند چشم انداز است که باید از نظر علم و فناوری در جایگاه اول باشیم و یکی از بخش‌های پیشتاز بخش ارتباطات است.

به گفته عارف، ما باید با رژیمی بجنگیم که همه امکانات علمی و فناوری دنیا را در اختیار دارد، رژیم اسرائیل پوششی برای رژیم آمریکاست که ما با او می‌جنگیم و در جنگ ۱۲ روزه هم مستقیم وارد صحنه شد. این بخش بسیار مهم است، شاید بخش مخابرات روشن‌تر است اما بخش پست همیشه جز بخش‌های مهم در توسعه بوده و خدماتی که این بخش انجام داده همیشه با حفظ وضعیت اخلاقی و سرمایه اجتماعی بوده است. ما باید یک تحول علمی را در این بخش ما داشته باشیم. به اعتقاد من هیچ فناوری پیشرفته و نوظهوری را نمی‌توانیم سراغ بگیریم که نقش پست در آن نادیده گرفته شود.

بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی در ارتباطات و مخابرات پیشتاز بود

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی در ارتباطات و مخابرات پیشتاز بود، دستاوردهای بسیار ارزشمندی هم در همان سال‌ها در دنیا به دست آورده بودیم.

عارف اظهار کرد: در همان زمان، بخش پست اصلا ممنوع بود، پست به خاطر مسائل حیاتی امنیتی، حریم خصوصی، ناموس حاکمیت و در اختیار حاکمیت بود در مخابرات و جاهای دیگر اقدامات خوبی را انجام داده بودند ما چند تا پیشنهاد دادیم که خیلی واضح بود، رد می‌شد.

وی افزود: اولین گام بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم بود، خوشبختانه بعد از آن دیگر موانع برداشته شد، حالا که نوبت اجرا بود، از یک طرف با نگاه تمرکز گرایی که دو دهه بعد از انقلاب بود، روبرو بودیم، فکر می کردیم که هر کاری دولت می‌کند بهترین است و غیردولتی هم نمی تواند. بخش خصوصی را له کرده بودیم، تا اسمی از بخش خصوصی برده می‌شد یک ذهنیت منفی با صفت‌ها و ویژگی‌هایی مطرح می‌شد.

به گفته وی، ما با امکانات محدودی همراه بودیم که بخش قابل توجهی از نیروها و توانایی‌ ها را برای مقابله با دشمنان انقلاب و تهدید ها اختصاص دادیم . در آن زمان، بخش خصوصی خیلی رشد نکرده بود ولی قابل پیش‌بینی بود که اگر اراده‌ای در بخش میانی مدیریت کشور ایجاد شود ما به دستاوردهایی می رسیم.

وی تصریح کرد: مدت‌ها طول کشید تا آن نگاه منفی به بخش خصوصی خوشبختانه در کشور رفع شود.

وی افزود: بعد از اینکه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نوشته شد مضمون پیام ها و بیانات رهبر انقلاب این بود که دولت در جایی ورود پیدا کند که بخش خصوصی مایل نیست.

معاون اول رییس جمهور گفت: ما بر این باوریم که بخش خصوصی باید میدان داری کند نه تنها در امور تصدی بلکه در بخش حاکمیت هم بخش خصوصی در کشور ما خوش می درخشد.

وی اظهار کرد: ما یک نظام تشکیلاتی و اداری داریم که علی‌رغم همه جهت‌گیری‌هایی که در هفت یا شش برنامه گذشته بوده در بروکراسی حاکم بر نظام اداری ما و ارتقای بهره‌وری نظام ما خیلی موفق نبودیم.

عارف افزود: تا یک جایی بحث قانون اساسی و اصل ۴۴ را داشتیم که به استناد اصل ۴۴ اجازه نداشتیم بسیاری از امور را که در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرد به غیر دولت محول کنیم و دولت ها هم به دلایلی از ابتدای انقلاب در تکالیف کارآمد کردن دولت ها و کاهش بار اجرای دولت‌ها موفق نبوده اند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بعد از تدوین و تصویب سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری یک مسیر جدیدی در کشور باز شد که اصلاً دولت و حاکمیت چه کاره هستند.

پستچی یادآور اخبار خوب خاطرات خوش و نامه‌هایی است که منتظر دریافت آنها هستیم

معاون اول رئیس جمهور در ادامه مراسم روز جهانی پست گفت: بخش ارتباطات را قبلا پست و مخابرات می نامیدیم و امروز همه را با عنوان ارتباطات بیان می‌کنیم، شما خوش درخشیدید.

وی افزود: وقتی نقش مردم و گروه‌های مختلف را در صحنه‌های انقلاب قبل و بعد مشکلات را مرور می‌کنیم انصافاً این بخش درخشان است، این روز را گرامی داشته و به شما تبریک می گویم، یاد و خاطر همه شهدای گرانقدر انقلاب، شهدای جنگی تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای بخش ارتباطات را به وزیر شهید این بخش شهید قندی که حقیقتاً یک اسطوره اخلاق، تلاش و مجاهدت بود را تسلیت می گویم.

وی اظهار کرد: در زمانی که شرایط کار کردن در بخش تخصصی ارتباطات و ارائه خدمات سخت بود و کارشناسانی که به این بخش سرویس می‌دادند از کشور رفته بودند این وجود وزیر شهید با انگیزه، نشاط و توانایی که در کارکنان دو بخش پست و مخابرات بود، این بخش همیشه جز بخش‌های پیشتاز بوده است.

عارف گفت: نامگذاری ایام که هم به نام افراد هم به نام بخش‌ها و خدمات هست دلایل مختلفی را می‌شود برای آن مطرح کرد شاید یکی از دلایلی که تا به حال مد نظر بوده معرفی آن بخش هست با نام افراد برای الگوگیری است و اینکه جوانان و نوجوانان چه الگوهایی را با معرفی اشخاص انتخاب کنند. در مورد اشخاص حقوقی یا بخش‌ها یکی معرفی آن بخش هست روی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که می‌تواند انجام بدهد که شاید بخش ارتباطات به طور کلی و پست خیلی نیاز به این محرکه ندارد.

وی افزود: معمولاً در فرهنگ ما نیست که خبرهای بد را خیلی سریع برسانیم و بیشتر در نامه‌ها خبر خوش است و اسم پستچی یادآور اخبار خوب، خاطرات خوش و نامه‌هایی است که منتظر دریافت آنها بودیم.

پست ظرفیت تحول عمیق فناورانه را دارد

عارف در ادامه گفت: همکاران ما در پست، باید سهم خود را از همه فناوری نو که امروز راهبرد ما در پیشرفت است، مشخص کنند، شبکه ملی اطلاعات یکی از راهبردهای جدی‌ است که از وزیر ارتباطات و همکارانشان قدردانی می کنیم که در یک سال کارهای خوبی انجام دادند و کارهای خوب گذشته را با شتاب بیشتری دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به یک جایگاهی که بتوانیم با اطمینان به مردم بگویم دیگر خیالتان راحت باشد، فاصله داریم، افزود: در بحث هوشمندسازی، پست کجای این امر قرار می گیرد، نباید ما بنشینیم تا ببینیم فلان کشور غربی از هوش مصنوعی در پست چه استفاده ای کرده است تا ما نیز همان اقدام را انجام دهیم، این هنر نیست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید در عرصه پست، پیشتاز باشیم و بپذیریم که پست ظرفیت تحول عمیق فناورانه را دارد یا باید داشته باشد. در کنار اساتید و کارشناسان برجسته‌ای که در خود پست هست، انصافاً در بخش مخابرات نیز چهره‌های بسیار برجسته و شاخصی است که کارشان در لبه علم و فناوری است که باید از این عزیزان استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: عدالت اجتماعی پست بحث مهمی است از خدمات پست عشایر نیز تشکر می کنم، عشایر غیور و مرزداران عزیز ما که هم در مرزداری و در اقتصاد همیشه سهم زیادی داشتند باید تسهیلات لازم برای آنان فراهم کنیم.

عارف افزود: به دلیل برخی از سیاست‌های غلطی که گرفتیم هموطنان را از روستا به شهر آوردیم چون در شهر چون ظرفیت کار و زندگی نبود، مردم حاشیه نشین شدند و اکنون یکی از معضلات کلان شهرها بحث حاشیه نشینی است.

معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: راهبرد دولت ما و راهبرد کشور باید این باشد تا عشایر را تشویق کنیم و امکانات لازم را برای زندگیشان فراهم کنیم و امیدواریم که خدمات روستایی و عدالت اجتماعی به گونه ای باشد که روستانشینان به روستاها بازگردند.

حریم خصوصی در وزارت ارتباطات مسئولیت اجتماعی و شرعی است

معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی یک مرسوله‌ای که از یه نقطه به نقطه دیگه می رود فرستنده یا گیرنده هر لحظه می‌خواهد بداند مرسوله او کجاست و به خاطر امنیت و حریم خصوصی نمی خواهد کسی بداند آن مرسوله کجاست.

به گفته وی، حریم خصوصی در همه بخش های وزارت ارتباطات بحث جدی و مسئولیت اجتماعی و شرعی است. شاید در بسیاری از کارهای دولتی نتوان به طور مستقیم مسائل شرعی را مطرح کرد. مردم با هم صحبت می‌کنند باید به امنیت صحبت هایشان اطمینان داشته باشند و اطمینان داشته باشند وقتی بسته ای را به جایی ارسال می کنند آسیبی به آن وارد نمی‌شود این کار بسیار سنگین و خدمت در این بخش مایه عزت و غرور انسان می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل در همه مسائل اجتماعی، مسائل انقلاب نقش همکاران بخش ارتباطات را پررنگ می‌بینیم یک نشاط و شادابی که منشاء آن در افتخار خدمتگزاری است.