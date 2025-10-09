به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رضوان حکیم زاده در گرگان در حاشیه نشست شورای معاونین آموزش و پرورش گلستان گفت: بر اساس بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، همه دانش آموزان ایرانی که به علت مشکل مدارک هویتی در هفته‌های گذشته موفق به ثبت نام در مدارش نشده‌اند، در روز‌های آینده می‌توانند با مراجعه به مدارس ثبت نام کنند.

حکیم زاده افزود: بر اساس تمهید اتخاذ شده مسیر ثبت نام همه دانش آموزان هموار شده است.