معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: هیچ گونه مشکل و محدودیتی برای ثبت نام دانش آموزان ایرانی بازمانده از تحصیل وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رضوان حکیم زاده در گرگان در حاشیه نشست شورای معاونین آموزش و پرورش گلستان گفت: بر اساس بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، همه دانش آموزان ایرانی که به علت مشکل مدارک هویتی در هفتههای گذشته موفق به ثبت نام در مدارش نشدهاند، در روزهای آینده میتوانند با مراجعه به مدارس ثبت نام کنند.
حکیم زاده افزود: بر اساس تمهید اتخاذ شده مسیر ثبت نام همه دانش آموزان هموار شده است.