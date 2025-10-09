اهدای تجهیزات به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان
با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، تجهیزات و امکانات مورد نیاز به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: حدود هفتصد کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان فعالیت دارند که متولی امور فرهنگی و هنری در مساجد هستند. درخشان با اشاره به اهداء تجهیزات به کانون های فرهنگی هنری مساجد افزود: اعتبار خرید این تجهیزات یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی ها و اعتباری که در شهرستان ها در کمیته برنامه ریزی شهرستان بود تامین شد. وی با اشاره به اینکه این تجهیزات متناسب با ذائقه جوانان برای اوقات فراغت است ادامه داد: این تجهیزات شامل میز تنیس فوتبال دستی، پرده نمایش و سیستم صوتی است که از نیازهای عمده کانون های مساجد است و بین مساجد فعال در سراسر استان توزیع می شود. گفتنی است در استان حدود هزار مسجد داریم که ۷۰۰ تای آن کانون های فرهنگی هنری فعال است. یداله رحمانی در این مراسم گفت: با نقش حیاتی و بیبدیلی که مساجد در زندگی ما ایفا میکند، دولت وفاق ملی بر مسجد محوری تاکید ویژهای دارد. رحمانی خاطرنشان کرد: در جلسات و همایش استانداران، بحث معلم محوری با تمرکز بر مساجد مطرح شده است و این برنامه با حضور ائمه جماعات، شوراها، مسئولان روستاها و مدیران محلی میتواند به بررسی و حل مشکلات محلات کمک کند. استاندار تصریح کرد: این طرح هم از ظرفیت مشارکت مردم و هم از امکانات دستگاههای اجرایی و شوراها بهره میبرد و به تسهیل امور مردم کمک میکند. رحمانی با اشاره به اجرای این طرح در استان گفت: اولین جلسه این طرح را ۲۰ روز پیش در منطقه دنا برگزار کردیم که با استقبال خوبی روبهرو شد و این روند را ادامه خواهیم داد. رحمانی با تقدیر از نقش کانونهای فرهنگی اظهار داشت: این کانونها میتوانند بسیار موثر باشند و از بنیاد مساجد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این حوزه نقش آفرینی میکنند، باید حمایت کنیم. استاندار تاکید کرد: هدف ما این است که کانونهای موجود کاملا فعال شوند و در مساجدی که کانون شکل نگرفته، تشکیل و فعال شود و با تخصیص منابع بیشتر به ویژه به ۵۰۰ کانون فعال، این روند شتاب پیدا کند. رحمانی خاطرنشان کرد: امسال سعی میکنیم تخصیص منابع کامل شود و اگر منابع جدیدی فراهم شد، حتماً این موضوع در اولویت کاری ما خواهد بود.