پخش زنده
امروز: -
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در پی شهادت شماری از نیروهای امنیتی این کشور در یک حمله و درگیری با تروریستها با ابراز اندوه عمیق، مراتب همدردی و تسلیت خود را به دولت، ارتش و ملت پاکستان بهویژه خانوادههای داغدار اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «رضا امیری مقدم» در پیام خود نوشت: از شنیدن خبر شهادت برادران شجاع نیروهای امنیتی پاکستان عمیقاً متأثر و اندوهگین شدم، در این لحظه غمانگیز، صمیمانهترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به دولت، نیروهای مسلح و مردم پاکستان بهویژه خانوادههای سوگوار تقدیم میدارم، از درگاه خداوند متعال برای شهیدان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
وی با محکوم کردن اقدامات تروریستی افزود: تروریسم چیزی جز توطئه شوم و بزدلانه عناصر خائن برای بیثبات کردن منطقه و مانعتراشی در مسیر توسعه پایدار نیست، این پدیده شوم تهدیدی مشترک برای صلح، امنیت و ثبات منطقه بهشمار میرود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، تاکید کرد: مقابله با این پدیده شوم نیازمند ارادهای جمعی، قاطع و همافزایانه در سطح منطقهای و بینالمللی است، همه کشورها باید نقش فعالتری در ریشهکنی هرگونه تروریسم و افراطگرایی ایفا کنند؛ پدیدهای که طی دهههای گذشته جان هزاران انسان بیگناه را گرفته است.
گفتنی است، روز چهارشنبه در جریان حمله و درگیری نیروهای امنیتی با گروهی از تروریستها در منطقه «اوراکزائی» از نواحی ایالت بلوچستان دستکم ۱۷ نیروی امنیتی این کشور کشته شدند.