پخش زنده
امروز: -
سومین جشنواره سرود فجر بسیج امروز در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون فرهنگی و هنری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه ۲۲ گروه سرود در این جشنواره شرکت کردهاند، گفت: از همه شهرستانهای استان بوشهر در جشنواره سرود فجر بسیج حضور دارند.
مهدی عالی زاده افزود: این جشنواره با حضور دختران و پسران زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال در ۲ بخش ملی و محلی برگزار شده است.
وی گفت: سرود به عنوان یک سنگر فرهنگی و مدرسه تربیتی سیار نقش بسیار مهمی در راستای هویت بخشی نوجوانان و جوانان دارد.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه برگزیدههای جشنواره سرود فجر بسیج به مرحله کشوری راه مییابند، اضافه کرد: به گروه برتر اول مبلغ ۱۵ میلیون تومان، گروه دوم ۱۲ میلیون تومان و گروه سوم ۱۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.