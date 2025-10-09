مسابقات روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان دیروز در گروه‌های C و D برگزار شد و تیم ایران توسط بهزاد عبدالوند در وزن ۱۰۰ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان به میزبانی مجارستان به شرح زیر است:

گروه C:

۷۰ کیلوگرم: رضا اکبرپور (مدالی کسب نکرد)

۱۰۰ کیلوگرم: بهزاد عبدالوند (مدال برنز)

گروه D:

۱۰۰ کیلوگرم: مجید نقدعلی پور (پنجم)



نتایج نمایندگان کشورمان کشورمان در روز نخست این مسابقات نیز به شرح زیر است:

گروه B:

۷۸ کیلوگرم: سید عبدالرضا رضوی (مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر (مدالی کسب نکرد)

۱۰۰ کیلوگرم: شهاب معینی فر (مدال طلا)

گروه E:

۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا ربیعی (مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: حسن فتاحی (مدالی کسب نکرد)