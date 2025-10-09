پخش زنده
مسابقات روز دوم رقابتهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان دیروز در گروههای C و D برگزار شد و تیم ایران توسط بهزاد عبدالوند در وزن ۱۰۰ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در روز دوم رقابتهای کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان به میزبانی مجارستان به شرح زیر است:
گروه C:
۷۰ کیلوگرم: رضا اکبرپور (مدالی کسب نکرد)
۱۰۰ کیلوگرم: بهزاد عبدالوند (مدال برنز)
گروه D:
۱۰۰ کیلوگرم: مجید نقدعلی پور (پنجم)
نتایج نمایندگان کشورمان کشورمان در روز نخست این مسابقات نیز به شرح زیر است:
گروه B:
۷۸ کیلوگرم: سید عبدالرضا رضوی (مدال برنز)
۸۸ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر (مدالی کسب نکرد)
۱۰۰ کیلوگرم: شهاب معینی فر (مدال طلا)
گروه E:
۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا ربیعی (مدال برنز)
۸۸ کیلوگرم: حسن فتاحی (مدالی کسب نکرد)