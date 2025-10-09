پخش زنده
بیماران نیازمند شهر بهمن، بیش از هزار خدمت رایگان پزشکی دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول قرارگاه پهنهای شمال فارس گفت: در اردوی جهادی سلامت، پزشکان این قرارگاه و بسیج جامعه پزشکی شهرستان آباده، روزانه به طور میانگین به ۲۰۰ بیمار شهر بهمن در مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی به مدت سه روز به صورت رایگان خدمات ارائه میدهند.
مهدوی افزود: در این اردو بیماران در زمینه دندانپزشکی، چشم پزشکی، زنان و زایمان، داخلی، قلب و عروق، جراح عمومی و پوست، غربالگری و اندازه گیری قند و فشار خون به بیماران خدمت رسانی میکنند.
همچنین نیکو مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) آباده افزود: توزیع بیش از ۱۰۰ بسته سلامت شامل مسواک و خمیردندان از جمله برنامههای این اردو در شهر بهمن است.
این اردو به مدت سه روز تا تاریخ ۱۸ مهر در شیفتهای صبح و عصر در مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی بهمن به شهروندان خدمت ارائه میدهند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.