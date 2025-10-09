تقویت همکاری در حوزه بهداشت و درمان در دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران با وزیر بهداشت و درمان افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تقویت همکاری میان ایران و افغانستان در حوزه بهداشت و درمان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد: «علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با مولوی «جلالی» وزیر بهداشت افغانستان ملاقات کرد.

در این نشست درباره تداوم و تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت‌و‌گو شد.

وزارت بهداشت و درمان افغانستان نیز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: در این دیدار در مورد ارتقاء ظرفیت کارکنان حوزه بهداشت و درمان افغانستان، تجهیزات پزشکی برای بیمارستانها، ساخت بیمارستان‌ها (با همکاری ایران) در کابل و بامیان، ارتقاء ظرفیت پزشکان بخش سرطان، واردات دارو‌های باکیفیت و سایر موضوعات بحث و تبادل نظر شد.

آقای بیکدلی نیز در این دیدار بر همکاری ادامه دار در بخش بهداشت و درمان با افغانستان تأکید کرد و اطمینان همکاری بیشتر داد.

پیش از این نیز مسئولان افغانستان خواستار استفاده از تجارب و تخصص ایران در حوزه بهداشت و درمان افغانستان شده بودند.