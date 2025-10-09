به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در ادامه و پس از ورود این کاروان‌ها، دومین پرواز عمره مفرده خراسان جنوبی نیز با ظرفیت ۲۶۳ نفر در قالب دو کاروان از شهرستان‌های بیرجند و قاین، از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند به مقصد جده انجام شد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در حاشیه این اعزام با اشاره به برنامه‌ریزی اعزام‌های عمره استان گفت: با توجه به برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده پرواز‌های عمره مفرده زائران استان هر ۱۰ روز یک‌بار از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند به سرزمین وحی انجام می‌شود.

دستگردی اعلام کرد: با تخصیص کاروان‌های جدید برای اعزام در آبان‌ماه سال جاری، دارندگان اسناد عمره می‌توانند برای ثبت‌نام در کاروان‌های جدید از طریق سامانه my.haj.ir اقدام کرده یا به دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان مراجعه کنند.