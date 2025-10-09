به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مجموعه پوستر‌های «دوران سربازی» با بهره‌گیری از سبک فتومونتاژ و مینیمال، روایتی بصری و عمیق از مقاومت در برابر ظلم ارائه می‌دهد. در این آثار، تصاویر و فرم‌ها به صورت هنرمندانه‌ای در هم آمیخته شده‌اند تا پیام‌های ماندگار و تاثیرگذاری را منتقل کنند.

مهدی شاهوردی گفت: این نخستین نمایشگاه انفرادی من است و نام «دوران سربازی» را به نشانه تلاش همگانی برای دفاع از مظلوم در برابر ظالم انتخاب کرده‌ ام هر کس به فراخور توان خود کنشی دارد ، من نیز به‌عنوان یک سرباز هنری تلاش کرده‌ام مقاومت این سال‌ها را با زبان پوستر به تصویر بکشم.

این نمایشگاه از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۲۱ مهرماه (به جز پنجشنبه و جمعه) هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید به نشانی کرج، چهارراه نبوت، خیابان مطهری، کوچه میلاد، شماره ۸۲، نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز مراجعه کنند.