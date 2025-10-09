به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر بوکس ایران امروز (پنجشنبه، ۱۷ مهرماه) در مجموعه ورزشی شهید شیرودی و در سالن شهید همت تهران با برگزاری دیدار فینال به پایان خواهد رسید. در مرحله نیمه‌نهایی که روز گذشته (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) برگزار شد، چهار تیم به مصاف یکدیگر رفتند. تیم رعد پدافند ارتش موفق شد با نتیجه قاطع ۹ بر ۱ از سد هیات بوکس استان مرکزی (اراک) عبور کند و به فینال برسد. در دیگر دیدار این مرحله، تیم هیات بوکس استان تهران با نتیجه ۷ بر ۳ تیم نیروی هوایی عقاب اصفهان را شکست داد و دیگر فینالیست مسابقات لقب گرفت. با این حساب، امروز تیم‌های رعد پدافند ارتش و هیات بوکس استان تهران در فینال لیگ برتر بوکس ایران، جدالی حساس و سرنوشت‌ساز برای تصاحب جام قهرمانی خواهند داشت. ضمن اینکه تیم نیروی هوایی عقاب اصفهان و تیم هیات بوکس استان مرکزی (اراک) برای رسیدن به سکوی سوم به مصاف هم خواهند رفت. لازم به ذکر است، مسابقات لیگ برتر بوکس از ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ با حضور هشت تیم آغاز شده است.