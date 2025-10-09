به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون فرهنگی دانشگاه مفتح همدان، در این مراسم با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون بشر در دانش‌های مختلف، به ویژه هوش مصنوعی، گفت: براساس روایات انسان‌هایی از گزند حوادث آخرالزمان در امان خواهند بود، که زندگی آنان براساس آموزه‌های قرآنی است.

مهدی قاسمی با اشاره به تفاوت‌های آسایش با آرامش، افزود: براساس آیات قرآن، افرادی آرامش دارند که خواب شبانه کافی داشته باشند، همسران نسبت به یکدیگر و فرزندان خود ابراز محبت داشته باشند و تقوی الهی را به ویژه در فضای مجازی رعایت کنند.