به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها در بندر امام خمینی همزمان با آغاز سال تحصیلی، گفت: جشن عاطفه‌ها زمینه‌ساز پرورش دانش‌آموزانی با روحیه مشارکت، همدلی و مسئولیت اجتماعی است که آینده‌ای همدل و پایدار را می‌سازند.

وی با بیان اینکه این مراسم حضور جمعی از مسئولان بندر امام خمینی برگزار شد، افزود: جشن عاطفه‌ها جنبشی برای تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر است.

محیط اظهار داشت: در این مراسم حجت السلام و المسلمین عبادی، نماینده ولی فقیه با اشاره به ظرفیت‌های غنی صنایع و بنادر و دریانوردی که در مجاورت شهر بندر امام خمینی هستند، تاکید کرد و گفته با داشتن چنین ظرفیت‌هایی نباید شاهد دانش آموزان نیازمند و بی بضاعتی باشیم که تامین هزینه‌های تحصیلی از دغدغه‌های اساسی آنان باشد.

رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی با تاکید بر اینکه جشن عاطفه‌ها صرفاً یک مراسم نیست، بلکه جنبشی فرهنگی برای تربیت نسلی مهربان، ایثارگر و مسئولیت‌پذیر است، تصریح کرد: این برنامه با هدف زدودن غبار فقر در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود. این جشن صرفا توزیع بسته‌های حمایتی نیست، بلکه آموزشی زنده برای دانش‌آموزان است که در آن، کودکان یاد می‌گیرند به همنوعان خود کمک کنند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از خیرین، صنایع و شرکت‌هایی که همواره پشتیبان نیازمندان بوده‌اند، گفت: درحال حاضر یکهزار و ۲۰۰ دانش آموز و دانشجو زیر پوشش کمیته امداد بندر امام خمینی قرار دارند که مشکلات تحصیلی تعدادی از این دانش آموزان با کمک صنایع و خیرین شهر برطرف شده است، اما همچنان در زمینه هزینه‌های تحصیل و مشکلات ایاب و ذهاب و البسه این دانش آموزان با مشکلاتی مواجه هستیم.

سمیه محیط در ادامه به موضوع مهم و اساسی تامین شهریه و هزینه دانش آموزان مقطع متوسطه فنی و دانش آموزان شبانه و همچنین شهریه دانشجویان اشاره کرد و یادآور شد: حمایت از این گروه از دانش آموزان اقدامی مؤثر و ارزشمند است که نقش مهمی در استمرار تحصیل آنان دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زمینه فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی، آینده‌ای روشن را برای جامعه رقم خواهد زد، افزود: دانش‌آموزانی که امروز بخشندگی و مسئولیت‌پذیری را می‌آموزند، فردا شهروندانی متعهد، مدیرانی مردمی و انسان‌هایی اثرگذار در ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر خواهند بود و امیدواریم با تداوم چنین اقداماتی شاهد تربیت نسلی همدل و پر از عاطفه باشیم و با حمایت مسئولان، هیچ دانش‌آموزی به‌دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل محروم نشود.

محیط در پایان با قدردانی از مسئولین مدرسه ابتدایی شاهد نیایش که در این امر خداپسندانه همراه نهاد مقدس کمیته امداد بوده‌اند با اشاره به اهمیت همدلی در جامعه، بیان داشت: کمک به همنوع یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی هر فرد است و باید از کودکی و در محیط‌های تربیتی مانند مدرسه تقویت شود، تا نسل آینده با روحیه مشارکت و حس مسئولیت اجتماعی پرورش یابد.