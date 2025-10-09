پخش زنده
وزیر اطلاعات گفت: دشمن طراحی همهجانبه و جنگ ترکیبی تمرین شدهای را بر کشور ما تحمیل کرد، اما این خواب با اتحاد و انسجام ملی همه اقشار مردم تعبیر نشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام خطیب با اشاره به طراحی همهجانبه دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران و نظام اسلامی گفت: دشمن یک طراحی همهجانبه و جنگ ترکیبی تمرین شدهای را بر کشور ما تحمیل کرد، اما این خواب با اتحاد وانسجام ملی همه اقشار مردم تعبیر نشد.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: قرار بود نتیجه حمله رژیم صهیونی به ایران، روی کار آمدن یک دولت دست نشانده و تجزیه کشور باشد، اما طرحشان شکست خورد.