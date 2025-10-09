در آستانه کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید مراغه اجلاسیه مادران چشم انتظار در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا در اجلاسیه مادران چشم انتظار در مراغه گفت:شهدای جاوید الاثر در دامن مادرانی تربیت یافته‌اند که اهل نماز ، روزه و عبادت هستند.

سردار عباسقلی زاده افزود:برگزاری این اجلاسیه در راستای کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس مراغه است که بسیار باشکوه و متنوع برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا همانا حرکت در مسیر و هدف آنها و رمز پیروزی مردم ایران است.

وی گفت:انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دو نعمت بسیار ارزشمند خداوند متعال برای مردم ایران در عصر حاضر است.

سردار عباسقلی زاده افزود: مردم ایران برای دفاع از وطن، عزت و سربلندی ایران اسلامی ۳۰۰ هزار شهید تقدیم کرده‌اند.

وی گفت:توصیه شهدا به جوانان امروز رعایت عفاف و حجاب و حلقه زدن دور ولایت فقیه است.

فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد:رمز پیروزی مردم ایران جمع شدن حول ولایت است.

وی خطاب به حاضران گفت:وحدت آحاد جامعه با هر گرایش و تفکر عامل شکست دشمنان انقلاب اسلامی و ایران است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این یادواره گفت:عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: مردم شهید پرور مراغه در تمامی دوران از انقلاب اسلامی گرفته تا دوران کرونا و دوران اقتدار شهدایی برای آرامش و امنیت ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند.

وی گفت: شهدا و ایثارگران تربیت یافته در دامن مادران با ایمان و با تقوا هستند.

در پایان این جلاسیه از خانواده‌های شهدای جاوید الاثر تجلیل شد.