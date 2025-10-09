پخش زنده
در آستانه کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید مراغه اجلاسیه مادران چشم انتظار در این شهرستان برگزار شد.
سردار عباسقلی زاده افزود:برگزاری این اجلاسیه در راستای کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس مراغه است که بسیار باشکوه و متنوع برگزار میشود.
وی اضافه کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا همانا حرکت در مسیر و هدف آنها و رمز پیروزی مردم ایران است.
وی گفت:انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دو نعمت بسیار ارزشمند خداوند متعال برای مردم ایران در عصر حاضر است.
سردار عباسقلی زاده افزود: مردم ایران برای دفاع از وطن، عزت و سربلندی ایران اسلامی ۳۰۰ هزار شهید تقدیم کردهاند.
وی گفت:توصیه شهدا به جوانان امروز رعایت عفاف و حجاب و حلقه زدن دور ولایت فقیه است.
فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد:رمز پیروزی مردم ایران جمع شدن حول ولایت است.
وی خطاب به حاضران گفت:وحدت آحاد جامعه با هر گرایش و تفکر عامل شکست دشمنان انقلاب اسلامی و ایران است.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این یادواره گفت:عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس است.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: مردم شهید پرور مراغه در تمامی دوران از انقلاب اسلامی گرفته تا دوران کرونا و دوران اقتدار شهدایی برای آرامش و امنیت ایران اسلامی تقدیم کردهاند.
وی گفت: شهدا و ایثارگران تربیت یافته در دامن مادران با ایمان و با تقوا هستند.
در پایان این جلاسیه از خانوادههای شهدای جاوید الاثر تجلیل شد.