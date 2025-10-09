به همت بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها، ۳۱۳ سری جهیزیه به افراد معلول اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت؛ امسال ۴ هزار سری جهیزیه در سراسر کشور به معلولان اهدا می‌شود. در خراسان رضوی هم ۳۱۳ سری جهیزیه به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال به همت نیکوکاران به معلولان اهدا شد.

سید جواد حسینی افزود:بعد از انقلاب ۲۱۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان ساخته و تحویل خانواده‌ها شده است و ۴۶ هزار واحد مسکونی در کشور در حال ساخت داریم که ۱۴ هزار واحد آن پارسال تحویل خانواده‌های تحت حمایت به بهزیستی شده است

وی درباره تأمین مسکن مددجویان بهزیستی گفت: یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی خراسان رضوی پیش بینی شده است که با تأمین به موقع بودجه تکمیل و تحویل خواهد شد.