به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در نشست دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان که امروز در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد، مسائل و دغدغه‌های فرهنگی و دانشجویی استان بررسی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست، با اشاره به کمبود خوابگاه‌های دانشجویی به ویژه برای دانشجویان متأهل، گفت: تأمین زیرساخت‌های رفاهی و سرانه ورزشی از اولویت‌های دانشگاه است و نیازمند تخصیص منابع بیشتر از صندوق‌ها و نهاد‌های مرتبط برای بهبود شرایط است.

دکتر محمدتقی آشوبی همچنین بر اهمیت توسعه فضا‌های فرهنگی، ارتقای فعالیت‌های دانشجویی و افزایش امکانات ورزشی و رفاهی برای دانشجویان تأکید کرد و افزود: با توجه به رشد جمعیت دانشجویی و نیاز‌های متعدد آن‌ها، بدون حمایت‌های مالی و سیاست‌گذاری هدفمند و رسیدن به استاندارد‌های مطلوب فرهنگی و رفاهی، دشوار است.

دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این نشست، با قدردانی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان، بر نقش معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در حمایت از طرح‌های تامین خوابگاه، توسعه سرانه ورزشی و ارائه تسهیلات دانشجویی تأکید کرد.

دکتر حبیبی افزود: همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و وزارتخانه، مسیر رسیدن به رفاه و سلامت دانشجویان را هموارتر می‌کند.