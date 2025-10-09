پخش زنده
امروز: -
مدیر پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی گفت: با توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه انتظار می رود شرایط لازم برای ثبت جهانی این مسجد فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رسول وطن دوست درجریان بازدید از مسجد جامع ارومیه ابراز امیدواری کرد: با همکاری و پیگیری مسئولان استانی، موانع موجود بهزودی برطرف شود و شرایط لازم برای ثبت جهانی مسجد فراهم شود.
مدیر پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی بااشاره به تشکیل پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی، گفت: از میان بیش از ۱۲۰۰ مسجد تاریخی کشور، تاکنون حدود ۲۵ مسجد در قالب یک زنجیره به عنوان نمونههای شاخص انتخاب شدهاند و این مجموعه زنجیره نمایانگر منحصر به فردی و تداوم غنای معماری ایرانی-اسلامی و تأثیر آن بر معماری مذهبی در کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان است.
وی ادامه داد: هدف از این طرح، معرفی مسجد ایرانی به عنوان الگویی جهانی در پیوند میان تاریخ، فرهنگ و ایمان ایرانی است.
وطندوست در ادامه با تأکید بر ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه بیان کرد: احیای صحن تاریخی، بازگرداندن عناصر اصیل معماری و ساماندهی فضای پیرامونی مسجد از برنامههای اصلی مرمتی است.
وی افزود: با توجه به احساس مسئولیت و اهتمام جدی مسئولان استان، انتظار میرود زمینه لازم برای قرار گرفتن این مسجد در زنجیره ثبت جهانی مساجد ایرانی فراهم شود.