به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۴۰ هزار تُن محصول در این شهرستان برداشت شود.

هادی شریف زاده گفت: بیشتر ارقام کشت شده در شهرستان جی ۲۰ و راگاراک است که قابلیت صادراتی دارند.

وی شرایط آب و هوایی مناسب و هزینه پایین تولیدات گلخانه‌ای نسبت به دیگر استان‌های کشور را دو مزیت مهم این شهرستان عنوان کرد و افزود: بیشتر فلفل دلمه رنگی رودان به روسیه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر میشود.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: در گلخانه‌های رودان چهار هزار و ۵۰۰ تَن مشغول به کار هستند.