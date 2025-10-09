پخش زنده
کشت فلفل دلمه رنگی در ۳۸۰ هکتار از گلخانههای شهرستان رودان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۴۰ هزار تُن محصول در این شهرستان برداشت شود.
هادی شریف زاده گفت: بیشتر ارقام کشت شده در شهرستان جی ۲۰ و راگاراک است که قابلیت صادراتی دارند.
وی شرایط آب و هوایی مناسب و هزینه پایین تولیدات گلخانهای نسبت به دیگر استانهای کشور را دو مزیت مهم این شهرستان عنوان کرد و افزود: بیشتر فلفل دلمه رنگی رودان به روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: در گلخانههای رودان چهار هزار و ۵۰۰ تَن مشغول به کار هستند.