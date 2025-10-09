به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی یازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هند، تیم تایلند را با نتیجه ۲۱به ۶ شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ پیدا کرد

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله گروهی با پیروزی در مقابل تیم‌های چین، هنگ‌کنگ و ازبکستان به عنوان تیم اول گروه A به مرحله یک‌چهارم صعود کرده‌بود.

ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف ژاپن می‌رود.

این بازی فردا جمعه از ساعت ۱۵ به وقت تهران آغاز خواهد شد.

ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:

حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلی‌پور، مهدی برزگری، امید آقایی‌کریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایران‌پور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدان‌خواه، مهراب گلستانی‌راد، عرفان صدرنیا

کادر فنی و سرپرستی:

سرپرست: سیروس طاهریان – مدیر فنی: دایان میلاکوویچ – سرمربی: مهدی پنام‌تاش – مربی: امیرهوشنگ همراهی – آنالیزور: علیرضا شادپی – روان‌شناس: دکتر صابر مهری – ماساژور: حامد طاعی