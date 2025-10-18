به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،محمد حسین ذوالفقاری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان گفت : این اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار استان سمنان در صندوق تضمین اشتغال اختصاص یافته و مددجویان استان سمنان می توانند تا پایان سال از این سهمیه بهره‌مندشوند.

سید حمید رضا قریشی؛ مدیر عامل صندوق تضمین اشتغال کمیته امداد امام خمینی کشور هم گفت : با همکاری صندوق تضمین اشتغال و کمیته امداد استان سمنان هیچ مددجوی تحت حمایت واجد شرایط بخاطر نداشتن ضامن از دریافت تسهیلات اشتغالزایی و ایجاد شغل محروم نخواهند ماند.

صندوق تضمین اشتغال با هدف رفع دغدغه تامین تضمین بانکی با هدف دریافت تسهیلات اشتغالزایی برای جامعه هدف کمیته امداد تاسیس شده است.