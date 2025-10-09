همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود.

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در آبادان و خرمشهر

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم بصیر و انقلابی استان آبادان و خرمشهر روز جمعه هجدهم مهرماه همزمان با مردم همیشه در صحنه کشورمان در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر، جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم می‌کنند.

مردم برای شرکت در این راهپیمایی دعوت شده اند.

حجت الاسلام علیرضا قربانی افزود: این مراسم روز جمعه با حضور مردم قدرشناس استان خوزستان، پس از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه در شهر‌های مختلف استان از جمله آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود و یک بار دیگر مردم بصیر خوزستان حمایت خود را از مظلومان غزه اعلام و انزجار خود را از جنایات صهیونیست‌ها نشان خواهند داشت.