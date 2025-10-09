پخش زنده
مدیرکل پست آذربایجانغربی گفت:حدود ۵۵ درصد از اطلاعات جغرافیایی نقاط روستایی استان در سال جاری جمعآوری شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان آذرماه به ۱۰۰ درصد برسد..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد فتاح زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این اداره به مناسبت گرامیداشت روز جهانی پست برگزار شد، اظهار داشت؛ در حال حاضر ۱۹ هزار ملک فاقد پلاک در استان وجود دارد که ۴ هزار و ۸۰۰ مورد آن مربوط به مرکز استان است و همین موضوع موجب محرومیت این املاک از خدمات پستی شده است
فتاح زاده تصریح کرد: سال گذشته یک میلیون و ۴۴۷ هزار مرسوله از استان به سراسر کشور ارسال شده بود، اما امسال بهدلیل جنگ ۱۲ روزه، این تعداد در ۶ماهه سال جاری به ۸۷۸ هزار و ۳۸۳ مرسوله کاهش یافته است.
مدیرکل پست آذربایجانغربی ادامه داد: همچنین در این مدت ۵۱۹ کیلوگرم مرسوله پستی از استان به خارج از کشور ارسال شده است.
فتاحزاده با اشاره به اینکه طرح پست روستا متناسب با ماهیت روستاهای استان توسعه خواهد یافت، تصریح کرد: ایجاد باجههای تخصصی پست روستایی با هدف کوتاه کردن دست واسطهها و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات پستی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف اداره پست افزایش و رونق تجارت الکترونیک است، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۸۷ فروشگاه اینترنتی فعال در سطح استان وجود دارد و بیش از ۱۲۰ هزار مرسوله در قالب کسبوکارهای الکترونیکی از آذربایجانغربی ارسال شده است.
مدیرکل اداره پست استان با اشاره به چالشهای زیرساختی در ارومیه گفت: ساماندهی زیرساختهای شهری به ویژه زیرساختها پروژههای خدمات الکترونیکی از الزامات کلانشهر شدن است، اما متأسفانه ارومیه از بسیاری از زیرساختهای شهری کم بهره است.