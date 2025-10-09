به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن طاهری مسئول نمایشگاه گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و در آستانه هفته کتاب، نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از هزار عنوان در موضوعات متنوع و با تخفیف ۳۰ درصدی در مرکز استان مازندران آغاز به کار کرد.

وی افزود: این نمایشگاه از ۱۲ مهرماه در سالن نمایشگاهی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، واقع در ضلع غربی میدان امام خمینی (ره) شهر ساری، پذیرای علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ، هنر و کتاب است.

طاهری گفت: در این دوره، بیش از هزار عنوان کتاب برای همه گروه‌های سنی شامل کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در موضوعات مختلف از جمله دفاع مقدس، مدافعان حرم، دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، کمک‌درسی، نقاشی، مجلات، داستانی، تاریخی و دیگر حوزه‌ها عرضه شده است.

وی افزود: نمایشگاه کتاب همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ شب تا تاریخ ۱۴ آبان‌ماه دایر خواهد بود و تلاش شده با تنوع موضوعی و تخفیف ویژه، زمینه‌ای برای تقویت فرهنگ مطالعه و دسترسی آسان‌تر خانواده‌ها به منابع مکتوب فراهم شود.