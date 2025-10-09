پخش زنده
فیلم کوتاه خیابان بهار آبی بود، به کارگردانی آرش امیری به بخش مسابقه چهل ودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس انجمن سینمای جوان گناباد گفت: فیلم کوتاه داستانی خیابان بهار آبی بود اقتباسی از کتابی به همین نام نوشته حسین آتش پرور از نویسندگان به نام گنابادی است.
علی اکبر اسماعیلی افزود: فیلم داستان جوانی است که میان واقعیت زندگی روزمره و دنیای خیال سرگردان میشود. او در جستوجوی معنا، از کوچههای گناباد تا خاطراتی دور سفر میکند؛ جایی که آب بهعنوان نشانهی حیات و سیب بهعنوان نماد فقدان، مسیر او را به جهانی فراواقعی و شاعرانه پیوند میزنند.
او گفت:فیلم کوتاه مستند «مقام دولا» به کارگردانی بهجت داودی دیگر هنرمند گنابادی نیز در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارد.