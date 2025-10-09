به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان در پیامی که در رابطه با آتش بس در غزه منتشر کرد، تصریح کرد: بسیار خرسندم که مذاکرات حماس و اسرائیل که در شرم‌الشیخ برگزار شد و ترکیه نیز در آن مشارکت داشت، با آتش‌بس در غزه به پایان رسید.

اردوغان گفت: می‌خواهم از رئیس جمهور آمریکا که اراده سیاسی لازم را برای تشویق دولت اسرائیل به توافق آتش‌بس نشان داد و از کشور‌های برادرمان، قطر و مصر، به خاطر حمایت قابل توجهشان در دستیابی به این توافق تشکر کنم، ما به مبارزه خود تا زمان تأسیس یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و از نظر جغرافیایی یکپارچه فلسطینی در فلسطین، بر اساس مرز‌های ۱۹۶۷ ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: مایلم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از کسانی که دو سال رنج وصف‌ناپذیری را متحمل شده‌اند و در شرایط غیرانسانی برای زندگی و کرامت مبارزه کرده‌اند، ابراز کنم؛ صمیمانه‌ترین درود‌های خود را به برادران و خواهران فلسطینی که فرزندان، مادران، پدران، اقوام و دوستان خود را از دست داده‌اند و با وجود همه مصیبت‌هایی که متحمل شده‌اند، در موضع خود ثابت قدم مانده‌اند، تقدیم می‌کنم.

اردوغان در پایان گفت: خداوند یاور و مددکار ما باشد؛ خداوند روح شهدای ما را در آرامش قرار دهد و بهشت را به آنها عطا کند.