به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان از امروز پنجشنبه هفدهم مهرماه در مصر آغاز شد و سید امیرعلی رشیدی مهر ملی پوش جوان کشورمان در دسته ۴۹ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت. ورزشکار جوان کشورمان در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه های ۱۱۷ و ۱۲۶ کیلوگرم شد. رشیدی مهر در حرکت سوم خود از مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم بازماند و جایگاه چهارم جهان را به خود اختصاص داد.

در ادامه مسابقات امروز محمد کریم نیا دیگر نماینده کشورمان در دسته ۶۵ کیلوگرم با حریفان خود به رقابت می پردازد.

رقابت‌های جوانان در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر و برای نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود.