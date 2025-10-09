پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان تا اوایل هفته آینده کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، همچنان تا اواسط وقت فردا جمعه ۱۸ مهر جریانهای مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت در نوار ساحلی، مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخشهای مرکزی استان خواهند شد.
وی افزود: همچنین وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل جنوب شرقی و جنوبی خوزستان احتمال دارد. از اواسط وقت فردا تا اواخر وقت شنبه ۱۹ مهر سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود بنابراین وقوع گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.
سبزهزاری ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج خواهد بود. کاهش دو تا چهار درجهای دما تا روز یکشنبه در بیشتر نقاط استان خوزستان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۴۲.۵ و ایذه با ۱۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شدهاند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۴۱.۷ و ۱۸.۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.