بانوان با شرایط خاص، همزمان از دو قانون دورکاری پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سایر روزهای هفته بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، معصومه آقایی مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده البرز اعلام کرد: مصوبه کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص (بانوان شاغل رسمی ،پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی که دارای معلولیت شدید ،فرزند یا همسر دارای معلولیت شدید،بیماری های صعب‌العلاج، فرزند زیر ۶ سال و زنان سرپرست خانوار) همزمان با دورکاری پنج شنبه ها لازم الاجراست.

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این مصوبه توسط ستاد ملی جمعیت، در پی تعطیلی و دورکاری روزهای پنج شنبه ادارات سراسر کشور طی مکاتبه شماره ۵۰۷۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ابلاغ شده بود.

این قانون به منظور حمایت از مادران شاغل و تسهیل همزمانی اشتغال ،فرزندآوری و فرزند پروری، ارتقای سلامت مادر و فرزند و افزایش اعتماد مادران شاغل به سازوکارهای حمایتی نظام از این مهم ، تصویب و ابلاغ شده بود.