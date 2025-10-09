به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در افتتاحیه نمایشگاه ایران مد گفت: برگزاری نمایشگاه یعنی پرچم اقتدار و پیشرفت در دوران تحریم‌ها بالاست و همه دست اندرکاران حوزه سلامت در تلاش هستند تا موفقیت‌ها و پیشرفت‌های بسیاری به دست آوردند و موانع در حوزه سلامت را از سر راه بردارند.

وی افزود: تکرار ارائه در تجهیزات پزشکی کافی نیست بلکه باید ارتقا کمیت و کیفیت باید مدنظر باشد و بسیاری محصولات تجهیزات پزشکی را در دوران جراحی از نظر کیفی بررسی کردم و راه موفقیت تعامل مستمر با پزشکان و رفع اشکالات است و نتیجه همه اینها تامین و ارتقا سلامت مردم است.

وزیر بهداشت گفت: حین جراحی سوزن بخیه اگر کیفیت مطلوب نداشته باشد، نسج را می‌برد و کیفیت آن اهمیت بالایی دارد و یک سوزن خراب می‌تواند آئورت را پاره کند و جان بیمار به خطر بیفتد.

شاخص ارتقا کیفیت صادرات است و ما نیازمند افزایش صادرات به کشورهای منطقه هستیم، بسیاری وزرای بهداشت کشورهای منطقه درخواست صادرات محصولات پزشکی ایرانی به کشورشان را دارند، وزیر بهداشت اندونزی درخواست داشت ما پیوند کبد و کلیه را در این کشور ارتقا دهیم، ما با تعامل می‌توانیم پیشرفت‌های بسیاری داشته باشیم.وی بیان کرد: من با حضور این هفته جلساتی با مسئولان بانک مرکزی داشتیم و توافق و تفاهم خوبی انجام شده است تا علی رغم مشکلات کشور، با بانکی مرکزی در حوزه سلامت تفاهم‌نامه‌ای برای پرداخت تسهیلات و تخصیص ارز امضا کنیم، دیشب جلسه‌ای با حضور سران سه قوه برگزار شد و منابع خوبی برای جبران نقدینگی تامین شود. بیمه سلامت و تامین اجتماعی باید منابع را تزریق کنند و ما هم با تاخیر در پرداخت مطالبات در رنج هستیم و مصوب شد بخش عمده‌ای از مطالبات پرداخت شود.