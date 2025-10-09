پخش زنده
با هدف کاهش تصادفات ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال اعتبار در حوزه ایمنی و حریم راههای خوزستان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون طرحهای ارتقای ایمنی جادههای این شهرستان با اعتباری افزون بر ۵۲۵ میلیارد ریال با هدف کاهش خطرات ترافیکی و تامین تردد ایمن کاربران جادهای به سرانجام رسید.
مهران خاویزی اظهار کرد: بهسازی هر دو جاده رفت و برگشت محور آبادان – اهواز در حوزه استحفاظی شهرستان مجموعا به طول ۱۶ کیلومتر، بهسازی و تعریض محور آبادان – چوئبده (خضر) به طول ۳ کیلومتر، تعریض و بهسازی جاده میانی روستایی نوآباد به طول ۲ کیلومتر، روکش آسفالت راههای روستایی تنگه و شلهه ثوامر به طول ۳.۵ کیلومتر و ترمیم و مرمت ۴ دستگاه از پلهای خرپایی فلزی اروندکنار جمله طرحهای اجرا شده در این بازه زمانی هستند.
در این مدت ۷هزار و ۵۰۰ عدد علائم ایمنی تهیه و نصب شده است، ۲۵۰ کیلومتر از محورهای شهرستان خطکشی شده است همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰۰ مترمربع لکهگیری هندسی با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در سطح راههای حوزه شهرستان انجام شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال ۲۸ هزار و ۳۰۰ علائم ترافیکی در جادههای استان نصب شد.
مرتضی بهداروندی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی و حریم راهها اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، به منظور ایمن سازی راههای استان، نصب ۲۸ هزار و ۳۰۰ تابلوی علائم ترافیکی، تابلوی اطلاعاتی به طول ۸۳۰ کیلومتر و ارتقاء گاردریل به طول ۶۰ کیلومتر انجام شد.
وی با اشاره به نصب ۳۷ هزار و ۹۰۰ عدد بازتاب ایمنی، احداث ۱۹ کیلومتر نیوجرسی و ۸.۳ کیلومتر احداث روشنایی در این مدت، افزود: همچنین ۸۵ کیلومتر شیار لرزاننده و ۹.۳۶۵ کیلومتر خط کشی اجرا شده است.
بهداروندی اعتبار هزینه شده در حوزه ایمنی و حریم راهها را ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: این اقدامات با هدف کاهش تصادفات، افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی در شب و شرایط جوی نامساعد انجام میشود.